Астронавтов из Индии научат выживанию в Центре подготовки космонавтов в России

По его словам, сейчас астронавты отрабатывают «выживание в условиях приземления в лесисто-болотистой местности зимой».

«Этому предшествует, безусловно, теоретическая подготовка, затем практическая, а потом они будут в составе двух экипажей с нашим инструктором в течение трех дней и двух ночей реально выживать, используя носимый аварийный запас, который находится в составе каждого спускаемого аппарата», — пояснил Власов.

Ранее стало известно, что астронавты из Индии учат русский язык, который необходим для работы с оборудованием «Союза».