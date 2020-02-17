Астронавтов из Индии научат выживанию в Центре подготовки космонавтов в России
Индийские астронавты в российском Центре подготовки космонавтов изучают способы выживания при приземлении в лесисто-болотистой местности зимой. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на главу Центра Павла Власова.
По его словам, сейчас астронавты отрабатывают «выживание в условиях приземления в лесисто-болотистой местности зимой».
«Этому предшествует, безусловно, теоретическая подготовка, затем практическая, а потом они будут в составе двух экипажей с нашим инструктором в течение трех дней и двух ночей реально выживать, используя носимый аварийный запас, который находится в составе каждого спускаемого аппарата», — пояснил Власов.
Ранее стало известно, что астронавты из Индии учат русский язык, который необходим для работы с оборудованием «Союза».