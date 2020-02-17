Астронавты из Индии начали учить русский язык и оценили меню летной столовой

Павел Власов, начальник ЦПК имени Ю. А. Гагарина, рассказал, что на данный момент в центре проходят подготовку четыре индийских астронавта. Они готовятся с общим функционалом, программа такая же, как у российских космонавтов, но в сокращенном объеме.

Теоретических знаний мало, поэтому гости из Индии изучают конструкцию корабля и всех его систем с тем, чтобы в последующем применить этот базис инженерного подхода к изучению корабля, использовать эти знания при изучении корабля разработки Республики Индия.

Преподавание ведется на русском языке с переводом. Но астронавтам необходимо знать язык, так как корабль «Союз», все надписи на пультах, описание и бортовая документация выполнены на русском языке.

Власов считает, что объем подготовки по языку позволит уверенно работать с оборудованием корабля, не сомневаясь в правильном понимании терминов и фраз.

Помимо этого космонавты из Индии питаются в летной столовой. Воды пьют больше, чем русские, от меню не отказываются.