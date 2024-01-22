Здоровье 22 января 2024, 15:44 Врач Иванов посоветовал метеочувствительным избегать чрезмерного употребления кофеина

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Мощная магнитная буря накроет Землю во вторник, 23 января. В этот период метеочувствительным людям стоит избегать чрезмерного употребления кофеина и жирной пищи, сообщил врач Роман Иванов в беседе с Life.

По словам специалиста, для профилактики плохого самочувствия на фоне изменений давления важно регулярно высыпаться и по возможности избегать стресса. Также следует заранее заняться диагностикой и лечением проблем со здоровьем.

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Во время магнитных бурь врач посоветовал избегать лишней физической нагрузки и не оставаться на улице долгое время.