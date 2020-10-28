Астахов озвучил сумму ущерба семьи Баталова по делу о мошенничестве

Адвокат Павел Астахов назвал сумму ущерба, который понесли вдова и дочь Алексея Баталова. Они стали жертвами аферы с имуществом артиста.

Адвокат в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что ущерб составил более 36 миллионов рублей. Он также рассказал о мнении родственниц актера в отношении актрисы Наталии Дрожжиной и ее мужа Михаила Цивина. Их обвиняют в мошенничестве.

«Они сказали: „Мы не жаждем ничьей крови. Но нам настолько испортили жизнь, у нас все отобрали, нас сделали практически бомжами и нищими. <…> Поэтому мы за то, чтобы справедливость восторжествовала. Пусть суд сам решит“», — процитировал Астахов вдову и дочь.

Ранее женщины заявили, что Дрожжина и Цивин обманным путем получили нотариальные доверенности на управление всем их имуществом. Речь идет о нескольких квартирах Баталова, его мастерской и денежных средствах. Эти люди «опекали» семью около 15 лет. Сейчас на спорное имущество наложен арест.

Следственный комитет продолжает расследование этого дела. Глава ведомства Александр Бастрыкин на недавнем заседании потребовал не допустить давления на вдову и дочь Алексея Баталова.