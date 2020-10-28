СК потребовал не давить на семью Баталова по делу о мошенничестве

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал не допустить давления на вдову и дочь актера Алексея Баталова. Семью артиста признали потерпевшей по делу о мошенничестве с имуществом.

«Бастрыкин обратил особое внимание на оперативное и объективное расследование уголовного дела о мошеннических действиях в отношении семьи Баталова, поручив своим подчиненным исключить давление на потерпевших», — заявили в пресс-службе ведомства. Об этом написал ТАСС.

Глава СК попросил помочь семье получить медицинскую помощь в случае необходимости.

ГСУ СК РФ по Москве продолжает расследование уголовного дела об афере с имуществом Баталова. Следователи 26 октября задержали актрису Наталию Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина. Им предъявлено обвинение в мошенничестве. Хамовнический суд не удовлетворил ходатайство следствия об аресте Цивина и Дрожжиной. Им назначен запрет определенных действий.

Эти люди, по версии следствия, обманным путем лишили дочь и вдову актера доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, а также еще двух квартир. Одна из них находится в центре Москвы. Кроме того, речь идет о крупной сумме денег. Семью артиста признали потерпевшей по делу. На спорное имущество наложили арест.

Алексей Баталов — народный артист СССР. Он служил в Центральном театре Российской армии, МХАТ имени Горького. Среди его известных работ фильмы «Летят журавли», «Москва слезам не верит», «Дело Румянцева». Несколько десятилетий преподавал актерское мастерство во ВГИКе. Актера не стало 15 июня 2017 года.