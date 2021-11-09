Артистку из Пышмы оштрафовали на 75 тысяч рублей за заражение коллеги коронавирусом

Камышловский районный суд оштрафовал артистку из Дома культуры в Пышме на 75 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции и заражение коллеги. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-секретаря управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталию Лукьянцеву.

«В июле 2021 года жительница Пышмы, имея подтвержденный диагноз COVID-19 и получив уведомление о соблюдении режима изоляции, покинула место проживания и улетела с рабочим коллективом на юг России на международный конкурс», — рассказала Лукьянцева.

По словам пресс-секретаря ведомства, работодатель обо всем знал, но ничего не сделал. По данным агентства, эта женщина — артистка Дома культуры в Пышме, которая, будучи больной ковидом, отправилась на гастроли на юг России. В результате она заразила коронавирусом коллегу, которая находилась во время путешествия рядом.

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