Дети из Донецкой и Луганской народных республик приедут отдыхать в Международный детский центр «Артек» в смену с 9 по 30 апреля. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу лагеря.

«По поручению Министерства просвещения в четвертую смену, которая состоится с 9 апреля по 30 апреля 2022 года, „Артек“ примет ребят из Донецкой и Луганской народных республик», — сообщили в «Артеке».

Школьники познакомятся с основными направлениями научно-технического прогресса, достижениями в космической отрасли и примут участие в образовательных программах.

«Артек» расположен на южном берегу полуострова Крым, в Ялте. С 2015 года путевка в лагерь стала поощрением детям за достижения в различных областях образования.

Ранее руководитель крымского парламента Владимир Константинов предположил, что Украина признает принадлежность полуострова России после окончательной денацификации и демилитаризации Украинского государства.