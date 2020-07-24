Армяне разгромили принадлежащий азербайджанцу ресторан в Москве. Видео

Вооруженные мужчины устроили массовую драку в столичном ресторане «1001 ночь». Они устроили погром в заведении, но полицейским удалось задержать дебоширов. Оказалось, что участниками конфликта стали представители азербайджанской и армянской диаспор.

«Ресторан „1001 ночь“, принадлежит азербайджанцу. На одного азербайджанца напали где-то около 15 армян», — рассказал «360» вице-президент «Союза Азербайджанцев России» Элунур Гусейнов.

Пресс-служба главного управления МВД по Москве уточнила «Ридусу», что нападение произошло 23 июля. Мужчины полностью разгромили ресторан на перекрестке Перервинского бульвара с улицей Перерва. Они разбили окна, посуду, крушили мебель и кидались стульями. С собой у них были палки и ножи. Одного из участников стычек ранили. Всего сотрудники полиции задержали 13 человек. Правда, информацию, что напали именно армяне они не подтвердили.

По словам Гусейнова, армяне не только устроили драку в ресторане, но и напали на мужчину, который продавал фрукты. Они с силой разбивали об голову продавца арбузы и дыни. Дата и место этого случая неизвестна.

Этой же ночью азербайджанцы нападали на армян в Москве. Член Объединения армян России Давид Тоноян в Facebook призвал соотечественников не поддаваться панике и истерии.

«Знакомого нашего ударили ножом, остальное уточняется», — рассказал он, попросив не распространять недостоверную информацию. На видео, размещенном в Сети очевидцами, группа людей в медицинских масках колотит по автомобильным стеклам и бьет находящихся в машинах.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства массовой драки.