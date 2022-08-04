Пашинян заявил о вопросах к содержанию миссии российских миротворцев в Карабахе

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха остается крайне сложной, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он подчеркнул, что ожидает от российских миротворцев пресечения любой попытки нарушения линии соприкосновения в регионе.

По его словам, ряд событий, произошедших в Нагорном Карабахе начиная с 2020 года, вызывает у общественности Армении вопросы о содержании и характере миротворческой операции, написал ТАСС.

«В этом контексте возникает крайняя необходимость согласования деталей миротворческой операции в Нагорном Карабахе», — сказал Пашинян.

Премьер добавил, что в последние дни обстановка в этом регионе крайне обострилась. Двое военнослужащих Армии обороны Нагорного Карабаха погибли в ходе боестолкновений, еще 19 были ранены.

По словам Пашиняна, власти Азербайджана хотят сорвать выполнение трехстороннего заявления по Карабаху, которое было принято 9 ноября 2020 года. Однако, как подчеркнул политик, Армения не собирается отказываться от установления мира в регионе согласно этому документу и готова обеспечить связь между Нахичеванью и западной частью Азербайджана.