Армения и Азербайджан развязали «абрикосовые войны» в Москве. Видео

Оптовый продуктовый рынок «Фуд Сити» в Москве не принял на продажу армянские абрикосы. Помочь соотечественникам решили живущие в столице и области армяне. Они выстроились за фруктами в огромную очередь.

Видео, снятое у фур с абрикосами, опубликовал в Facebook один из пользователей. В кадр попала длинная вереница желающих разобрать продукты, которые могут испортиться.

Товар удалось распродать буквально за пару часов, сообщил Sputnik. В материале уточняется, что от абрикосов из Армении отказался рынок «Фуд Сити». Его владельцами являются выходцы из Азербайджана, а происходящее обусловлено обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе. Официальных заявлений по этому поводу нет.

Глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, уточнили в Союзе армян России, озвучил позицию руководителей «Фуд Сити». Они отметили, что одинаково ценно относятся ко всем арендаторам, в том числе и армянам, и пообещали сделать все возможное для урегулирования ситуации.

Конфликт на границе Армении и Азербайджана произошел в минувшие выходные. Стороны обвиняют друг друга в эскалации обстановки. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал Азербайджан угрозой глобальной безопасности.