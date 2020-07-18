«Угроза для глобальной безопасности». Пашинян призвал расследовать заявление Баку об ударе по АЭС
Пашинян объяснил свою позицию ситуацией «последних дней», которые сделали позицию Баку очевидной. Его слова привел ТАСС.
«Азербайджан — угроза не только для Армении, но и для глобальной безопасности», — подчеркнул глава кабмина Армении на совещания с военными в Минобороны республики.
В пример он привел высказывание официального представителя азербайджанской стороны, который объявил о возможном ракетном ударе по Мецаморской АЭС.
«Это заявление должно трактоваться как преступление против человечности. Подобная акция — это угроза террористического акта против человечества», — сказал Пашинян. Он считает, что фраза должна «получить соответствующую оценку». Международным структурам необходимо ее расследовать.
Вооруженные силы Армении, уверен политик, могут обеспечить безопасность как самой АЭС, так и всего государства в целом.
Для сохранения перемирия Армении и Азербайджана, считают в Ереване, нужно создать международную систему мониторинга.
Вооруженные столкновения на азербайджано-армянской границе начались 12 июля. Баку обвинил соседей в попытке атаковать позиции республиканской армии при помощи артиллерии. У Еревана противоположный взгляд на происходящее: конфликт, уверены в государстве, начался из-за азербайджанцев.