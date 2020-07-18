«Угроза для глобальной безопасности». Пашинян призвал расследовать заявление Баку об ударе по АЭС

В Армении назвали Азербайджан угрозой не только государству, но и глобальной безопасности. Премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что возможный ракетный удар по Мецаморской АЭС нужно трактовать как преступление против человечности.

Пашинян объяснил свою позицию ситуацией «последних дней», которые сделали позицию Баку очевидной. Его слова привел ТАСС.

«Азербайджан — угроза не только для Армении, но и для глобальной безопасности», — подчеркнул глава кабмина Армении на совещания с военными в Минобороны республики.

В пример он привел высказывание официального представителя азербайджанской стороны, который объявил о возможном ракетном ударе по Мецаморской АЭС.

«Это заявление должно трактоваться как преступление против человечности. Подобная акция — это угроза террористического акта против человечества», — сказал Пашинян. Он считает, что фраза должна «получить соответствующую оценку». Международным структурам необходимо ее расследовать.

Вооруженные силы Армении, уверен политик, могут обеспечить безопасность как самой АЭС, так и всего государства в целом.

Для сохранения перемирия Армении и Азербайджана, считают в Ереване, нужно создать международную систему мониторинга.

Вооруженные столкновения на азербайджано-армянской границе начались 12 июля. Баку обвинил соседей в попытке атаковать позиции республиканской армии при помощи артиллерии. У Еревана противоположный взгляд на происходящее: конфликт, уверены в государстве, начался из-за азербайджанцев.