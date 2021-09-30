Архивные материалы битвы за Москву рассекретили в Минобороны

На сайте Минобороны РФ появился новый мультимедийный раздел «Заслонили Родину собою. К 80-летию подвига подольских курсантов». В нем размещены материалы о битве за Москву.

В начале раздела разместили журнал «История боевых действий войск Московского военного округа лета-осени 1941 года». Он содержит подробности этапов строительства обороны на подступах к столице.

В рассекреченных из фондов Центрального архива министерства обороны материалах представлены военные донесения о событиях указанного периода. Они стали свидетельством самопожертвования и героизма курсантов, которые защищали Малоярославецкий оборонительный рубеж.

Среди документов присутствует рассказ о стойкости командира орудия Юрия Добрынина. Ему удалось подбить шесть танков и две бронемашины под мощным минометным и пулеметным огнем.

Описан в архивных бумагах и подвиг командира взвода лейтенанта Ирадиона Мусеридзе, уничтожившего шесть вражеских танков. В бою он лично исправил заклинившее орудие и встал на место выбывшего из строя наводчика, поливая противника огнем.

Положение советских войск в начале октября 1941 года было тяжелым: немецкие солдаты стремительно продвигались к Москве. В окружение попала «значительная часть сил Брянского, Западного и Резервного советских фронтов». Прорвав линию обороны, танки вермахта двинулись на восток.

«На пути прорвавшихся к Юхнову танков и мотопехоты фашистов встали непреодолимой стеной курсанты подольских пехотного и артиллерийского училищ», — отмечено в опубликованных документах.