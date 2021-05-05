Арестантам улучшат условия в СИЗО

Условия заключения в российских СИЗО существенно улучшат. В рамках концепции развития УИС к 2030 году будет расширен перечень платных услуг и предметов, разрешенных арестантам. Распоряжение кабмина опубликовано на портале правовой информации.

«Необходимо расширение перечня дополнительных платных услуг, расширение перечня предметов, которые подозреваемые и обвиняемые могут иметь при себе, хранить, получать в посылках и передачах, а также приобретать по безналичному расчету», — указано в документе.

Концепция развития уголовно-исполнительной системы также предполагает создание условий для занятий спортом вне камер. Планируется расширить и перечень тяжелых заболеваний, при которых людей нельзя будет содержать под стражей.

В документе подчеркивается, что целью содержания в СИЗО является не наказание для последующих ограничений и лишений, а изоляция от общества.

В Минюсте РФ ранее рассказали о пилотном проекте по созданию тюремных комплексов нового типа, которые будут совмещать следственный изолятор и колонию.