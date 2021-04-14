Гибриды СИЗО и колонии появятся в России

В России появятся тюремные комплексы нового типа. В них совместят следственный изолятор и колонию. Об этом заявил глава Минюста РФ Константин Чуйченко.

«Мы готовим пилотный проект по созданию такого учреждения, которое сосредоточит в себе и исправительные учреждения, и следственный изолятор. В таком учреждении важно создать все условия для работы судов, следователей, органов прокуратуры, адвокатов, общественных организаций», — приводит RT слова министра на коллегии ведомства.

Чуйченко отметил, что в новых комплексах смогут находиться до трех тысяч человек с разными режимами содержания. Учреждения будут находиться в пределах транспортной доступности. Глава Минюста обратил особое внимание на то, что в России необходим новый механизм, согласно которому родившиеся в СИЗО дети могли оставаться со своими матерями.

В ОНК Москвы в этой связи напомнили, что правозащитники ранее предлагали построить новый тюремный комплекс с залами судебных заседаний. Правозащитник рассказал RT, что к ним постоянно поступают жалобы от заключенных СИЗО. Люди недовольны, что перевозки в суды занимают более трех часов в один конец. Еще им приходится сидеть по несколько часов в сборных камерах до отправки в суды и столько же после заседаний.