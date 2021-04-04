Аренда жилья на майские праздники в России подорожала на 20%

Жилье в аренду на майские праздники в России обойдется на 20% дороже, чем в 2019 году. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные одного из онлайн-сервисов краткосрочной аренды жилья.

«По сравнению с майскими каникулами 2019 года стоимость бронирования жилья в среднем по России увеличилась на 20%. Рост цен произошел в основном на курортах — за счет повышения спроса», — приводит ТАСС слова основателя, владельца и генерального директора сервиса Юрия Кузнецова.

Он отметил, что в Калининграде стоимость бронирований выросла на 14% до 2120 рублей за сутки, Кисловодске — на 6% до 2010 рублей за сутки, в Сочи на — на 16% (3030 рублей), в Ялте — на 24% (3050 рублей), а в Севастополе — на 19% (2830 рублей).

В Москве аренда жилья на майские стала дешевле на 1%, а в Санкт-Петербурге — на 7%.

Кузнецов отметил, что в этом году россияне в начале мая планируют провести на курортах немного больше времени, чем раньше. В Кисловодск соотечественники поедут в среднем на семь суток (в 2019 году бронь была в основном на шесть суток), в Сочи — на восемь суток (в 2019 году — на шесть суток), в Ялту — на семь суток (в 2019 году — на пять суток).

Ранее сервис «Суточно.ру» сообщил, что самое дешевое жилье посуточно в Москве сдают рядом со станцией метро «Нижегородская». Там за аренду однокомнатной квартиры в сутки просят 1,2 тысячи рублей. Самое дорогое жилье в деловом центре «Москва-Сити». В выходные придется выложить 35 тысяч рублей, чтобы остановиться там на 24 часа.