Эксперты назвали округа Москвы с самой дешевой посуточной арендой жилья

Московские эксперты узнали, где в Москве за суточную аренду квартиры можно заплатить не более 1,5 тысяч рублей, а где придется отдать 35 тысяч. Исследование провел сервис онлайн-бронирования «Суточно.ру».

Всего за 1,2 тысячи рублей в сутки однокомнатную квартиру в Москве можно снять рядом со станцией метро «Нижегородская», сообщила «Лента.ру», в чьем распоряжении оказались результаты исследования сервиса.

В два раза дороже переночевать можно в Восточном округе Москвы. Здесь однокомнатная квартира будет стоить 2,4 тысячи рублей в сутки. Всего на сто рублей выше расценки в Юго-Восточном округе — 2,5 тысячи рублей за 24 часа. За ними следуют Северо-Восточный — 2,6 тысячи рублей, Северный — 2,7 тысячи рублей, Южный и Северо-Западный — 2,8 тысячи рублей, Юго-Западный — 3,1 тысячи рублей. Замыкает рейтинг Центральный округ. Аренда квартиры на сутки в центре Москвы обойдется не ниже 3,4 тысячи рублей.

Самые дорогие варианты посуточной аренды представлены в деловом центре «Москва-Сити». В будни за виды на Москву придется заплатить 25 тысяч рублей за 24 часа, а в выходные — 35 тысяч.

В среднем, по результатам исследования, суточная аренда однокомнатной квартиры в Москве обойдется в 2,8 тысячи рублей, а двухкомнатной — 4,2 тысячи рублей.

В 2020 году рынок суточного бронирования снизился на 45%, но длительность пребывания осталась той же — в среднем квартиры арендуют на три дня.