Аптекари назвали дорожающие из-за падения рубля товары

Ослабление рубля на фоне других мировых валют не должно привести к взрывному росту цен на медицинские товары. Подорожание наверняка коснется медтехники, которая в Россию приходит в основном из-за границы.

В Российской ассоциации аптечных сетей не нашли оснований для серьезного роста цен на лекарства из-за ослабления рубля. Подорожание может коснуться медицинской техники, которую в основном завозят в Россию из-за рубежа. В этом уверен председатель координационного совета ассоциации Евгений Нифантьев.

«Что точно вырастет, так это медицинская техника — тонометры, термометры, ингаляторы и так далее. Они все импортируются, и расчет цен на них, как правило, привязан к доллару и евро», — объяснил Нифантьев. Его слова привело РИА «Новости».

Гораздо в меньшей степени обвал рубля отразится на ценах на лекарства. Основания для оптимизма есть, если вспомнить, что 40% объема медикаментов, которые есть на аптечных прилавках, составляют лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

«Цены на них зарегистрированы постановлением правительства России, зарегистрированы они в рублях», — добавил представитель РААС.

Отечественные фармацевты признались, что они готовы сдерживать рост цен. Свою прибыль они все равно не упустят: если поползут вверх цены на импортные препараты, россияне начнут больше приобретать отечественные лекарства.

Рубль ушел в глубокое пике во вторник, 10 марта. Это произошло из-за обвала нефтяных цен, который в свою очередь обусловлен неспособностью договориться между собой странами — участницами ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. На утро 12 марта Центробанк установил курс 71,4 рубля за доллар и 81,02 рубля за евро. Экономисты тем временем призвали россиян не поддаваться панике и не повторять глупости 2014 года, когда с прилавков из-за колебаний рубля сметали буквально все.