«Не надо безумия 2014 года». Электроника и лекарства могут подорожать в России, но есть время подготовиться

Сильнее всего, рассказали «Известиям» экономисты, вырастут цены на детские товары, электронику, бытовую технику и медикаменты. Одежда и обувь подорожают на 20–30% из-за приостановки поставок из Китая. На 10–15% могут подскочить цены на недвижимость. Не коснется кризис только сельскохозяйственной продукции — благодаря программам импортозамещения в России не должно быть ценовых перепадов в этой области.

Холодильники и ПК

Самые ощутимые скачки цен, по мнению экспертов, произойдут в области бытовой техники и электроники — здесь доля импорта достигает 80–90% от всего объема продаж. Остальное производится на территории России, но также иностранными компаниями, а значит, и подорожание будет, пусть и не столь значительное — на 10, а не на 35%.

Аналитик финансовой группы «Калита-Финанс» и эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский рассказал «360», что цифра 35% кажется ему неубедительной. «Если смотреть курс рубля хотя бы осенью прошлого года — он был 64 в среднем. Укрепление рубля в начале этого года — это незначительный эпизод, он быстро отыгрался назад. И у нас девальвация с уровня 64 рублей [за доллар] прошла на уровне 15%», — объяснил он.

При таком положении вещей ценники на импортные товары не должны вырасти сильнее, чем на те самые 15%, потому что цена складывается из стоимости товара и логистики. Они, по словам Голубовского, рассчитываются как в рублях, так и в долларах, а также из расходов на трудозатраты и налоги, которые всегда исчисляются только в рублях. «Часть в долларовом выражении с девальвацией уменьшится, поэтому рост цен не может быть больше, чем падение курса», — добавил он.

По его прогнозам, цены на импортную продукцию вырастут в среднем на 10% и меньше, но в случае с такими дорогостоящими товарами, как бытовая техника, электроника и автомобили, даже десятипроцентное подорожание может оказаться ощутимым для кошелька.

Аналитик систем управления обществом и экономикой Андрей Ревенко согласен с тем, что цены на зарубежные товары могут довольно заметно вырасти. «Мы имеем дело с кризисом глобального масштаба, и сегодня совпадает очень много событий одновременно — и значительные изменения на нефтяном рынке, и ситуация с коронавирусом», — объяснил он.

«Цены вырастут не завтра»

Голубовский добавил, что быстрый рост цен может произойти только в сфере фармацевтики и комплектующих частей для электроники — компьютеров и смартфонов. Все из-за большого оборота, ведь именно эти товары обычно не залеживаются на складах. У медикаментов к тому же ограниченные сроки годности, поэтому аптеки заказывают относительно небольшие партии лекарств. Запасаться медикаментами смысла нет — как раз из-за срока хранения.

Обратить внимание сейчас, по мнению аналитика, стоит скорее на европейскую бытовую технику или европейские автомобили, если их покупка была в планах на ближайшее будущее, так как именно для этих товаров наибольшая часть издержек происходит в долларах.

Но и на крупные покупки у россиян еще есть время — скачок цен Голубовский предполагает увидеть не раньше апреля. «Цены вырастут не завтра и не послезавтра, а с временным лагом в пару месяцев, так что время выбрать еще есть. Не надо безумия, которое было в декабре 2014 года», — заключил он.

Тогда из-за резкого обвала рубля люди начали скупать все дорогостоящие товары. Особенно это было заметно в магазинах электроники и бытовой техники. Россияне боялись, что рубль обесценится, как это было в 1997 году, когда доллар стоил почти 6 тысяч рублей. Чтобы избавиться от российской валюты, которая снова может обесцениться, люди и скупали всевозможные товары, которые впоследствии можно будет продать за доллары.

Андрей Ревенко к этому добавил, что если в России начнется паника, как это происходило в закрытых китайских городах, то в дефиците окажутся прежде всего продукты питания и товары первой необходимости. Однако оба аналитика уверены, что в России ситуация не станет критической, а дефицита не случится — ни в отношении продуктов питания, ни в отношении других товаров.