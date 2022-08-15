Apple потребовала от RuTube скрыть контент государственных СМИ

Американская компания Apple потребовала от российского видеохостинга RuTube избавиться от контента отечественных государственных СМИ в iOS-приложении. Альтернативный вариант: приложение может быть доступным только для пользователей России.

Компания пригрозила удалить приложение из магазина, если условия не будут выполнены в течение 14 дней.

«Apple предлагает решить проблему модерации приложения RuTube двумя способами: сделать приложение доступным только для российских пользователей либо удалить контент state-sponsored media», — сообщили в пресс-службе RuTube ТАСС.

Видеохостинг уже был вынужден ограничить доступ к RuTube в AppStore для ряда стран, исключая Россию, Казахстан и Белоруссию.

В пресс-службе заявили, что не собираются вводить ограничения на распространение российских СМИ, так как это нарушает права русскоязычных пользователей.

7 августа Ростех заявил о блокировке YouTube-канала из-за санкций и переходе на RuTube.