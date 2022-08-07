Ростех заявил о блокировке своего YouTube-канала из-за санкций

Ростех получил уведомление от Google о блокировке своего YouTube-канала из-за санкций. В госкорпорации были готовы к этому и заранее перенесли все видеоролики на российскую площадку RuTube.

«Сегодня Google уведомил о блокировке YouTube-канала Ростеха в связи с санкциями», — говорится в заявлении Ростеха, которое цитирует РИА «Новости».

В своем заявлении госкорпорация отметила, что этот YouTube-канал был «о российской технике, наших инженерах и разработках». Видеозаписи на канале смотрели почти 45 тысяч подписчиков и сотни тысяч зрителей в год, отметили в Ростехе.

«Наглядный пример того, что такое западная демократия на самом деле», — подытожили в госкорпорации.

Там также подчеркнули, что готовились к возможной блокировке канала и успели перенести все ролики, которых больше 230, на RuTube.

За несколько дней до этого видеохостинг YouTube удалил канал известного переводчика Дмитрия Гоблина Пучкова. В качестве причины удаления указано «за нарушение правил сообщества». При этом не уточняется, что именно кроется за этой формулировкой. В беседе с «360» Пучков заявил, что еще полтора года назад перенес все ролики на RuTube, в «Яндекс» и во «ВКонтакте».