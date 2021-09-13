Apple подтвердила сбой в App Store

В компании Apple подтвердили информацию о сбое в работе App Store. Ранее на нее жаловались российские пользователи. По их словам, некоторое время у них не получалось обновлять и скачивать приложения.

В Apple подтвердили, что сбой действительно был. Проблемы зафиксировали в период с 11:00 до 17:00.

«Были затронуты некоторые пользователи. Возможно, у пользователей возникла проблема при работе с данным сервисом», — говорится в сообщении службы поддержки.

По словам пользователей, пользоваться App Store они могли только через VPN. Без него скачать или обновить приложения было невозможности. В частности, трудности были в сети МТС, «Ростелекома», «Мегафона» и Yota.

В начале сентября Роскомнадзор сообщил о блокировке шести VPN-сервисов, которые, нарушают российское законодательство. В черный список попали NordVPN, ExpressVPN, IPVanish, Hola, VPN Unlimited и Speedify.

После этого, по данным «Коммерсанта», пользователи игровых и стриминговых сервисов столкнулись со сложностями. На проблемы, в частности, жаловались при доступе на стриминговый сервис FlashScore. Проблемы возникли и у сайта Avito, World of Tanks и World of WarShips, BitTorrent и сервиса для стриминга игр Twitch.