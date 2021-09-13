Россияне пожаловались на сбой в App Store

Российские пользователи App Store заявили о проблемах с доступом в приложения. По их словам, они не скачиваются и не обновляются.

Сложности были зафиксированы в сетях Yota и «Ростелеком», сообщил vc.ru.

Сообщения о проблемах появились и в Twitter. По словам некоторых пользователей, трудности возникли, несмотря на то, что интернет у них стабильно хороший.

«@AppleSupport, что у вас случилось? Не обновляются приложения в @AppStore», «Что с App Store? Не могу скачать приложения», — возмущаются в микроблогах.

Один из тех, кто столкнулся с тормозящими приложениями, заявил, что все начинает нормально работать только после включения VPN.

Согласно данным на сайте Apple, проблем с App Store зафиксировано не было и все работает нормально.