facebook_pixel
    13 сентября 2021, 16:54

    Россияне пожаловались на сбой в App Store

    Ольга Назаркина

    Российские пользователи App Store заявили о проблемах с доступом в приложения. По их словам, они не скачиваются и не обновляются.

    Россияне пожаловались на сбой в App Store

    Сложности были зафиксированы в сетях Yota и «Ростелеком», сообщил vc.ru.

    Сообщения о проблемах появились и в Twitter. По словам некоторых пользователей, трудности возникли, несмотря на то, что интернет у них стабильно хороший.

    «@AppleSupport, что у вас случилось? Не обновляются приложения в @AppStore», «Что с App Store? Не могу скачать приложения», — возмущаются в микроблогах.

    Один из тех, кто столкнулся с тормозящими приложениями, заявил, что все начинает нормально работать только после включения VPN.

    Согласно данным на сайте Apple, проблем с App Store зафиксировано не было и все работает нормально.