Общество 22 января 2024, 17:54 Apple оплатила антимонопольный штраф в 1,2 миллиарда рублей ФАС: компания Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 1,2 млрд. рублей Cfoto/Keystone Press Agency/globallookpress

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Компания Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в Telegram-канале.

«Денежные средства уже поступили в бюджет Российской Федерации», — подчеркнули в ведомстве.

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ФАС еще в июле 2022 года признала американскую компанию нарушителем из-за навязывания российским разработчикам приложений для iOS оплаты услуг через App Store. В результате административного расследования служба оштрафовала Apple на 1 177 988 700 рублей.

В ноябре 2023 года суд в Москве оштрафовал американскую компанию за незаконное хранение персональных данных. С Apple потребовали 12 миллионов рублей.

Ранее депутаты фракции «Единая Россия» внесли на рассмотрение в Госдуму пакет законопроектов, ужесточающих наказание за утечку персональных данных, сообщила «Газета.ru».