Apple объявила об уязвимости систем безопасности iPhone, iPad и iMac

Американская компания Apple обнаружила уязвимость в системах безопасности смартфонов iPhone, планшетов iPad и компьютеров iMac. Об этом со ссылкой на отчеты компании сообщил ТАСС.

Документ свидетельствует, что это потенциально может позволить злоумышленникам получить полный контроль над девайсами. При этом компания не указала, как, где и кем были обнаружены уязвимости.

Apple посоветовала пользователям «обновить затронутые устройства». В списке уязвимых оказались: iPhone 6S, пятое поколение моделей iPad, iPad Pro и iPad Air 2 и iMac с операционной системой macOS Monterey.

Ранее компания Apple потребовала от российского видеохостинга RuTube избавиться от контента отечественных СМИ в iOS-приложении. Альтернативный вариант: приложение может быть доступным только для пользователей России.