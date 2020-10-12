Апелляционный суд не отпустил Эллея под домашний арест

Мосгорсуд отказался отпустить рэпера Эллея под домашний арест. Защита музыканта подавала апелляционную жалобу, но ее оставили без удовлетворения.

«Изучив материалы дела, выслушав доклад судьи и мнение участников процесса, Мосгорсуд постановил постановление Таганского районного суда города Москвы от 23 сентября 2020 года об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Эльмина Гулиева оставить без изменений, а апелляционную жалобу — без удовлетворения», — зачитала судья на заседании.

Она добавила, что суд апелляционной инстанции не нашел оснований для изменения меры пресечения. Гулиев может обжаловать это решение.

Авария с рэпером Эллеем произошла в центре Москвы 21 сентября. Музыкант сбил пешеходов и врезался в здание после столкновения с другой иномаркой. В итоге серьезно пострадали три человека. Мужчина получил травмы позвоночника и головы, он долгое время находился в коме.

Одна из пострадавших лишилась части ноги, вторая получила перелом таза и сотрясение мозга. Сам Эллей в суде признал свою вину, попросил не отправлять его в заключение и заплакал. Позднее выяснилось, что только за 2020 год рэпера 49 раз оштрафовали за нарушение ПДД.