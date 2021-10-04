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    04 октября 2021, 02:37

    Апартаменты площадью 9 «квадратов» появились в Москве

    Валерия Шафирко

    На рынке новостроек Москвы впервые появилось помещение для жилья общей площадью всего девять квадратных метров. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на аналитиков агентства «Метриум».

    Речь идет о многофункциональном комплексе в районе Вешняки на востоке Москвы. Комплекс из четырех корпусов будет включать в основном студии средней площадью 16,7 квадратных метра, рассказали риелторы. Также, по их словам, в корпусах будут апартаменты площадью девять «квадратов».

    Появление таких микроапартаментов закономерно на фоне устойчивого сокращения средней площади квартир из-за роста их стоимости. По словам партнера компании «Метриум» Марии Литинецкой, это мировой тренд — еще в середине прошлого десятилетия жилье подобного метража начали продавать в Гонконге, Риме, Нью-Йорке, Париже и других мегаполисах.

    Норма площади для проживания в России составляет 33 квадратных метра на одного человека, 42 «квадрата» на двоих и 18 — на каждого члена семьи, если в семье три и более человек, напомнил директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев. Однако и законно прописанной нормы, меньше которой нельзя строить и продавать жилье, в России нет, указал гендиректор Optima Developmen Давид Худоян.

    Некоторые эксперты сходятся во мнении, что жить на меньшей площади некомфортно и вредно для здоровья.

    Пандемия коронавируса спровоцировала всемирный кризис на рынке жилья. Резкий рост цен на недвижимость сбавил спрос на него в Европе и Азии. А в России сложилась противоположная ситуация. Люди начали охотно тратить деньги на покупку жилья.