Апартаменты площадью 9 «квадратов» появились в Москве

На рынке новостроек Москвы впервые появилось помещение для жилья общей площадью всего девять квадратных метров. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на аналитиков агентства «Метриум».

Речь идет о многофункциональном комплексе в районе Вешняки на востоке Москвы. Комплекс из четырех корпусов будет включать в основном студии средней площадью 16,7 квадратных метра, рассказали риелторы. Также, по их словам, в корпусах будут апартаменты площадью девять «квадратов».

Появление таких микроапартаментов закономерно на фоне устойчивого сокращения средней площади квартир из-за роста их стоимости. По словам партнера компании «Метриум» Марии Литинецкой, это мировой тренд — еще в середине прошлого десятилетия жилье подобного метража начали продавать в Гонконге, Риме, Нью-Йорке, Париже и других мегаполисах.

Норма площади для проживания в России составляет 33 квадратных метра на одного человека, 42 «квадрата» на двоих и 18 — на каждого члена семьи, если в семье три и более человек, напомнил директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев. Однако и законно прописанной нормы, меньше которой нельзя строить и продавать жилье, в России нет, указал гендиректор Optima Developmen Давид Худоян.

Некоторые эксперты сходятся во мнении, что жить на меньшей площади некомфортно и вредно для здоровья.

Пандемия коронавируса спровоцировала всемирный кризис на рынке жилья. Резкий рост цен на недвижимость сбавил спрос на него в Европе и Азии. А в России сложилась противоположная ситуация. Люди начали охотно тратить деньги на покупку жилья.