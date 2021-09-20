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    20 сентября 2021, 22:56

    Россияне начали скупать квартиры. Пандемия обвалила рынок недвижимости в мире, но не напугала РФ

    Дмитрий Толокевич, Сабина Абубекирова

    Пандемия коронавируса спровоцировала всемирный кризис на рынке жилья. Резкий рост цен на недвижимость сбавил спрос на него в Европе и Азии. А в России сложилась противоположная ситуация. Люди начали охотно тратить деньги на покупку жилья.

    Россияне начали скупать квартиры. Пандемия обвалила рынок недвижимости в мире, но не напугала РФ

    На фоне пандемии цены на недвижимость сильно выросли, что вынудило многих людей отказаться от покупки жилья. Схожая проблема возникла и среди тех, кто просто снимал квартиры. Арендная плата также сильно выросла, из-за чего люди больше не могут позволить себе жить в определенных районах. Об этом сообщил Bloomberg.

    «Мы являемся свидетелями того, как отдельные слои общества не допускаются к некоторым частям нашего города, потому что они больше не могут позволить себе там квартиры. Так обстоит дело в Лондоне, Париже, Риме, а теперь, к сожалению, все чаще в Берлине», — сказал мэр немецкой столицы Майкл Мюллер.

    Лидер немецкого профсоюза Ver.di назвал арендную плату эквивалентом хлеба в XXI веке, историческим спусковым крючком для социальных волнений.

    Власти разных стран предлагают способы разрешения проблемы: от предложения установить максимум арендной платы до введения специальных налогов для арендодателей, национализации частной собственности или превращения пустующих офисов в жилые квартиры. Пока все безрезультатно.

    В Южной Корее партия президента Мун Чжэ Ина потерпела поражение на выборах мэра в 2021 году после того, как не смогла справиться с ростом средних цен на квартиры в Сеуле на 90% с момента его вступления в должность в мае 2017 года.

    Китай уже ужесточил ограничения на сектор недвижимости, ведутся спекуляции о повышении налога на недвижимость для снижения цен. Стоимость квартиры в Шэньчжэне по состоянию на июль была в 43,5 раза выше средней зарплаты жителя.

    Рост спроса в России

    Пока во всем мире наблюдается спад интереса, а экономисты опасаются обвала на рынке, в России пандемия оказала противоположный эффект. Здесь тоже произошел рост цен на недвижимость, но он не привел к угасанию интереса к нему. Об этом рассказал член совета Московской ассоциации риелторов Сергей Жидаев.

    «Пандемия привела к тому, что люди стали охотно тратить деньги на недвижимость. В Москве резко возрос спрос на загородные дома», — заявил эксперт.

    Большой интерес появился к недорогим квартирам. В то же время люксовая недвижимость, которая раньше испытывала застой, на сегодняшний день оживилась. Цены выросли, но сделок заключается очень много, в основном — в сегменте массового жилья.

    С этим согласен член Российской гильдии риелторов и руководитель службы контроля качества «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков. Он отметил, что если раньше тенденция на переезд за город в России только формировалась, то благодаря пандемии она окончательно закрепилась. Спрос на загородную недвижимость в крупных городах заметно вырос.

    «Люди покупают недвижимость. Их не пугают новые цены и ставки по ипотеке, которые подросли в среднем на 1%», — добавил Барсуков.

    Если говорить о рынке аренды, то там наблюдался определенный спад спроса. Он был связан с тем, что на время карантина многие люди уехали из крупных городов и вернулись домой, поскольку могли работать удаленно. Многие студенты сделали то же самое из-за перехода учебы в онлайн.

    По словам эксперта, сейчас ситуация стабилизировалась. Студенты переходят на очное обучение, а люди возвращаются в офисы. Рынок аренды начал оживать. За последние месяцы цены на нем выросли на 10-15%.

    Рост наблюдается еще и в сегменте посуточной сдачи квартир в курортных городах. Как объяснил Жидаев, из-за пандемии люди стали больше отдыхать внутри страны. Это привело к росту цен в гостиницах, из-за чего туристы начали все чаще выбирать в качестве жилья квартиры, а не отели.

    Еще одним сдвигом на рынке стало то, что россияне начали меньше вкладываться в заграничную недвижимость, переключая внимания на инвестиции внутри страны. Из-за пандемии коронавируса многие не могут приехать в свои заграничные квартиры уже два года, поэтому люди не видят смысла покупать что-то за рубежом, ведь границы могут в любой момент закрыть.