Россияне начали скупать квартиры. Пандемия обвалила рынок недвижимости в мире, но не напугала РФ

Пандемия коронавируса спровоцировала всемирный кризис на рынке жилья. Резкий рост цен на недвижимость сбавил спрос на него в Европе и Азии. А в России сложилась противоположная ситуация. Люди начали охотно тратить деньги на покупку жилья.

На фоне пандемии цены на недвижимость сильно выросли, что вынудило многих людей отказаться от покупки жилья. Схожая проблема возникла и среди тех, кто просто снимал квартиры. Арендная плата также сильно выросла, из-за чего люди больше не могут позволить себе жить в определенных районах. Об этом сообщил Bloomberg.

«Мы являемся свидетелями того, как отдельные слои общества не допускаются к некоторым частям нашего города, потому что они больше не могут позволить себе там квартиры. Так обстоит дело в Лондоне, Париже, Риме, а теперь, к сожалению, все чаще в Берлине», — сказал мэр немецкой столицы Майкл Мюллер.

Лидер немецкого профсоюза Ver.di назвал арендную плату эквивалентом хлеба в XXI веке, историческим спусковым крючком для социальных волнений.

Власти разных стран предлагают способы разрешения проблемы: от предложения установить максимум арендной платы до введения специальных налогов для арендодателей, национализации частной собственности или превращения пустующих офисов в жилые квартиры. Пока все безрезультатно.

В Южной Корее партия президента Мун Чжэ Ина потерпела поражение на выборах мэра в 2021 году после того, как не смогла справиться с ростом средних цен на квартиры в Сеуле на 90% с момента его вступления в должность в мае 2017 года.

Китай уже ужесточил ограничения на сектор недвижимости, ведутся спекуляции о повышении налога на недвижимость для снижения цен. Стоимость квартиры в Шэньчжэне по состоянию на июль была в 43,5 раза выше средней зарплаты жителя.

Рост спроса в России

Пока во всем мире наблюдается спад интереса, а экономисты опасаются обвала на рынке, в России пандемия оказала противоположный эффект. Здесь тоже произошел рост цен на недвижимость, но он не привел к угасанию интереса к нему. Об этом рассказал член совета Московской ассоциации риелторов Сергей Жидаев.

«Пандемия привела к тому, что люди стали охотно тратить деньги на недвижимость. В Москве резко возрос спрос на загородные дома», — заявил эксперт.

Большой интерес появился к недорогим квартирам. В то же время люксовая недвижимость, которая раньше испытывала застой, на сегодняшний день оживилась. Цены выросли, но сделок заключается очень много, в основном — в сегменте массового жилья.

С этим согласен член Российской гильдии риелторов и руководитель службы контроля качества «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков. Он отметил, что если раньше тенденция на переезд за город в России только формировалась, то благодаря пандемии она окончательно закрепилась. Спрос на загородную недвижимость в крупных городах заметно вырос.

«Люди покупают недвижимость. Их не пугают новые цены и ставки по ипотеке, которые подросли в среднем на 1%», — добавил Барсуков.

Если говорить о рынке аренды, то там наблюдался определенный спад спроса. Он был связан с тем, что на время карантина многие люди уехали из крупных городов и вернулись домой, поскольку могли работать удаленно. Многие студенты сделали то же самое из-за перехода учебы в онлайн.

По словам эксперта, сейчас ситуация стабилизировалась. Студенты переходят на очное обучение, а люди возвращаются в офисы. Рынок аренды начал оживать. За последние месяцы цены на нем выросли на 10-15%.

Рост наблюдается еще и в сегменте посуточной сдачи квартир в курортных городах. Как объяснил Жидаев, из-за пандемии люди стали больше отдыхать внутри страны. Это привело к росту цен в гостиницах, из-за чего туристы начали все чаще выбирать в качестве жилья квартиры, а не отели.

Еще одним сдвигом на рынке стало то, что россияне начали меньше вкладываться в заграничную недвижимость, переключая внимания на инвестиции внутри страны. Из-за пандемии коронавируса многие не могут приехать в свои заграничные квартиры уже два года, поэтому люди не видят смысла покупать что-то за рубежом, ведь границы могут в любой момент закрыть.