Антирекорд по количеству смертей от COVID-19 вновь побит в России

За последние сутки 20 616 новых случаев заражения коронавирусом выявили в 85 российских регионах. Выздороветь удалось 14 697 пациентам. Скончались 652 человека, что является абсолютным рекордом для России с начала пандемии. За день до этого было зафиксировано 611 летальных исходов.

При этом клинических проявлений болезни среди новых зараженных не было у 2523 человек. Больше всего новых случаев в Москве (+6209), Подмосковье (+2453), Санкт-Петербурге (+1374).

Всего в России с начала пандемии коронавирус нашли у 5 493 557 человек. Из них справились с болезнью — 4 984 037, скончались — 134 545.

В стране полным ходом идет вакцинация от коронавируса. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, привились уже 23 миллиона россиян. Любой гражданин старше 18 лет может сделать прививку бесплатно. Для этого ему с паспортом и полисом ОМС нужно подойти в ближайший пункт вакцинации в его населенном пункте.

Из-за сложной эпидемической ситуации в ряде регионах ввели обязательную вакцинацию для определенных групп людей. В частности, тех, кто связан со сферами торговли и услуг, здравоохранения, транспорта.