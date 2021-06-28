Около 23 млн россиян сделали прививку от коронавируса

До 23 миллионов человек увеличилось число россиян, которые сделали прививку от коронавируса. Об этом в интервью Первому каналу заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

«Сегодня это уже 23 миллионов [привитых от коронавируса]. В последние дни скорость очень возросла», — отметил министр.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что вакцинированы от коронавируса 20,7 миллиона россиян. Эти данные были актуальны на 23 июня. Таким образом, всего за пять дней прививку сделали больше двух миллионов человек.

Вакцинация взрослых россиян от коронавируса стартовала в стране 18 января. Любой гражданин страны старше 18 лет может выбрать для прививки одну из трех вакцин — «Спутник V», «КовиВак» или «ЭпиВакКорону». В России также зарегистрирована вакцина «Спутник Лайт», но она в гражданский оборот еще не поступала.