Антиковидный вице-губернатор появился на Камчатке

Глава Камчатского края Владимир Солодов назначил Александра Кузнецова врио вице-губернатора по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на сайте краевого правительства.

Глава Камчатки объявил о кадровых перестановках в ходе оперативного совещания. Он назначил Кузнецова врио вице-губернатора по борьбе с COVID-19. Прежде Кузнецов занимал пост председателя правительства региона.

Солодов отметил, что формирование коллективного иммунитета на Камчатке сегодня является ключевым и самым важным направлением работы. Губернатор заявил, что речь идет о третьей волне ковида, которая сопровождается распространением нового штамма коронавируса, более тяжелого в проявлении.

Кузнецов уже имеет опыт руководства штабом по борьбе с ковидом и координации работы Министерства здравоохранения региона, указал глава Камчатки.

По данным на 27 июня, в Камчатском крае за все время эпидемии выявлено 15 157 случаев заражения. За прошедшие сутки 40 человек получили положительный результат теста на коронавирус.

Между тем в Забайкалье с понедельника начала действовать обязательная вакцинация для работников ряда сфер.