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    28 июня 2021, 09:31

    Антиковидный вице-губернатор появился на Камчатке

    Александр Блинов

    Глава Камчатского края Владимир Солодов назначил Александра Кузнецова врио вице-губернатора по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на сайте краевого правительства.

    Антиковидный вице-губернатор появился на Камчатке

    Глава Камчатки объявил о кадровых перестановках в ходе оперативного совещания. Он назначил Кузнецова врио вице-губернатора по борьбе с COVID-19. Прежде Кузнецов занимал пост председателя правительства региона.

    Солодов отметил, что формирование коллективного иммунитета на Камчатке сегодня является ключевым и самым важным направлением работы. Губернатор заявил, что речь идет о третьей волне ковида, которая сопровождается распространением нового штамма коронавируса, более тяжелого в проявлении.

    Кузнецов уже имеет опыт руководства штабом по борьбе с ковидом и координации работы Министерства здравоохранения региона, указал глава Камчатки.

    По данным на 27 июня, в Камчатском крае за все время эпидемии выявлено 15 157 случаев заражения. За прошедшие сутки 40 человек получили положительный результат теста на коронавирус.

    Между тем в Забайкалье с понедельника начала действовать обязательная вакцинация для работников ряда сфер.