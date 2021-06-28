Обязательная вакцинация начала действовать в Забайкалье для работников ряда сфер

Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю опубликовало постановление об обязательной вакцинации от коронавируса работников 10 социальных сфер в регионе. Под требование попали 113 тысяч человек.

«По согласованию с федеральной службой издано постановление главного санитарного врача о проведении профилактических прививок отдельным группам населения», — заявила руководитель краевого управления Роспотребнадзора Светлана Лапа на оперативном заседании регионального правительства. Ее процитировал ТАСС.

В обязательном порядке должны вакцинироваться работники образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания населения, а также транспорта, торговли, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Кроме того, сотрудники клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, которые оказывают услуги почтовой связи и многофункциональных центров предоставления услуг культуры, досуга и спорта.

Лапа уточнило, что такое решение принято из-за роста заболеваемости ковидом в регионе. Цифры подскочили в четыре раза по сравнению с маем. Первый этап вакцинирования должен пройти до 27 июля, второй — до 28 августа.

Губернатор Александр Осипов поручил правительству региона подготовить обращение в Минздрав РФ с просьбой оперативно обеспечить Забайкалье необходимым количеством вакцины.