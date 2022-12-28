Власть 28 декабря 2022, 19:26 Уехавших из-за спецоперации россиян захотели лишить имущества в пользу участников СВО Сенатор Цеков предложил отнять имущество россиян, уехавших из-за спецоперации Публичное достояние

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У уехавших из страны и критикующих родину россиян необходимо конфисковать имущество. Таким мнением в интервью РИА «Новости» поделился сенатор Сергей Цеков.

«Нужно конфисковать их имущество и отправить на нужды участников спецоперации», — заявил он.

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По его словам, в процессе изъятия не нужно ориентироваться на статус бывшего владельца объекта.

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Также Цеков напомнил, что после начала спецоперации России ряд зарубежных организаций начал замораживать либо конфисковать активы РФ. По мнению сенатора, такой шаг вполне допустим в адрес указанных им категорий соотечественников. Сенатор заявил, что ограничение доступа уехавшим россиянам к их оставшемуся на родине имуществу было бы более чем оправдано.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в ведомстве решают вопрос с налогообложением граждан РФ, работающих из-за пределами государства. По его словам, для этой категории россиян могут поднять налоговую ставку.