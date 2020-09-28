Антибиотики и хлоргексидин нашли в клубничном йогурте

Специалисты Роскачества проверили клубничные йогурты, которые продаются в российских магазинах. В некоторых образцах нашли антибиотик хлортетрациклин и дезинфицирующее средство.

«Полагаю, что если были обнаружены в йогурте следовые микроколичества [антибиотиков], то нет никаких опасений: все это уже „проверили на себе“ живые микроорганизмы йогуртной закваски, которых много в кисломолочных продуктах. Йогуртные бактерии прекрасно сработали в молоке, ничто им не помешало», — приводит сайт Роскачества слова руководителя службы стандартизации Молочного союза России Ларисы Абдуллаевой.

В большинстве йогуртов не выявили нарушений по микробиологии и не нашли консервантов. В одном йогурте обнаружили дезинфицирующее средство хлоргексидин. Это говорит о том, что оборудование на заводе плохо промыли после обеззараживания. Это не является нарушением и не вредит здоровью.

Ранее эксперты Роскачества проверили несколько образцов докторской колбасы российского производства и нашли в них антибиотики, консерванты и фрагменты слюнных желез.