Слюнные железы, консерванты и антибиотики нашли в докторской колбасе

Роскачество проверило несколько образцов докторской колбасы российского производства. В ней нашли антибиотики, консерванты и фрагменты слюнных желез.

Как сообщил сайт организации, это уже третье тестирование докторской колбасы. Ранее специалисты Роскачества проверяли эти продукты в 2017 и 2018 годах.

Во время предыдущих исследований проверили колбасу от 40 производителей. В продукции 19 торговых марок выявили нарушения. В этом году испытали колбасу шести торговых марок.

«Все несоответствия, выявленные по итогам предыдущих исследований, производители устранили. Вместе с тем в одном товаре эксперты все же обнаружили нарушение законодательства: в колбасе „Велком“ содержались субпродукты (фрагменты слюнных желез)», — говорится в сообщении Роскачества.

Помимо «Велкома», эксперты проверили докторскую колбасу фирм «Вязанка», «Клинский», «Мясной дом Бородина 1997», «Дымов» и «Окраина». В некоторых из них обнаружили сорбиновую и бензойную кислоты и антибиотики.

Лидером рейтинга стала колбаса «Окраина». Продукт этой торговой марки соответствует всем нормам и опережает требования Роскачества.