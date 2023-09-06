Общество 06 сентября 2023, 13:02 Аномальное тепло пообещали жителям северо-востока России Вильфанд: на северо-востоке России температура поднимется на 7-9 градусов Unsplash

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Температура в некоторых регионах страны аномально поднимется на 7-9 градусов выше нормы. Об этом сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В список областей с климатическими аномалиями вошли Ненецкий автономный округ, Коми, Забайкальский край и Амурская область. Больше всего температура поднимется на северо-востоке России.

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«Туда идет адвекция теплых воздушных масс. Аномалия 6 и 7 сентября будет составлять семь-восемь градусов. Температуры максимальные в диапазоне от 18 до 21 градуса», — заявил Вильфанд.

Он назвал эти температуры очень высокими для указанных регионов. Климатические аномалии руководитель Гидрометцентра предсказал и в азиатской части страны: Забайкальском крае и Амурской области.

По его словам, в Чите 6 и 7 сентября температура составит +27…+32 градуса, что на восемь-девять градусов выше климатической нормы.

Ранее генсек ООН Гутерриш призвал лидеров стран мира активизировать борьбу с глобальным потеплением. Он назвал прошедшее лето самым жарким за всю историю наблюдений.