Аномальная жара задержится в московском регионе на всю следующую неделю

Жаркая погода задержится в Москве как минимум до конца следующей недели. Пока в городе объявлен «желтый» уровень погодной опасности, температура превысит отметку в +30 градусов.

По прогнозу синоптиков центра «Фобос», жаркая погода будет держаться и до начала третьей декады июля, сообщило РИА «Новости».

Сильная жара связана с тем, что московский регион накрыло «парниковым котлом». Так специалисты назвали мощный антициклон с жаркой и сухой погодой. Во второй половине месяца возможны изменения, но небольшое. Не предвидится и серьезных осадков.

Июль 2021 года, по мнению экспертов, войдет в историю как самый засушливый месяц за последние 50 лет, сообщали «Дни.ру».

Несмотря на сильную жару, некоторые депутаты Госдумы проявляют себя как поборники нравственности и выступают за привлечение к административной ответственности за появление в «полуголом» виде в общественных местах. В частности, с таким предложением выступил Виталий Милонов. Его возмущают чужие голые подмышки и обувь с открытыми носами.