Милонов предложил ввести административную статью за появление в полуголом виде на улицах

Некоторые россияне в жаркую погоду не стесняются ходить по городу в полуголом виде. Особенно это странно смотрится в культурной столице. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил привлекать граждан с голыми подмышками и в тапках с открытыми носами к административной ответственности. Об этом написала газета «Петербургский дневник».

«Человек, который не может надеть в жару хоть какую-то легкую одежду, настолько подвержен физиологии, что она опережает его культуру. В культурной столице есть определенные правила поведения: запрет на некоторые действия и рекомендации по внешнему виду. То, что позволительно на променаде в южных городах, непозволительно в Петербурге», — заявил Милонов.

Неподобающей одеждой считаются майки без рукавов с обнаженными подмышками, шорты до колен, резиновые шлепанцы. Последние, рассказал Милонов, можно заменить на мокасины, которые также носят на босую ногу.

По словам депутата, в Европе все знают, что без брюк в ресторан не пустят, Петербург, конечно, не ресторан, но он словно музей под открытым небом.

При этом депутат не призывает штрафовать граждан за голые животы. Он хочет лишь посоветовать внести соответствующую статью в Административный кодекс. Граждане, по его словам, должны понимать, что ходить с голым торсом по улицам города не нормально.