Власть 20 мая 2023, 22:43 Клубы Краснодара призвали проверить из-за песни Сердючки в караоке Глава Краснодара Наумов поручил проверить городские клубы после песни Сердючки в караоке BRUNO CERVERA / Unsplash

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Мэр Краснодара Евгений Наумов поручил провести работу с местными клубами после того, как в одном из караоке-баров прозвучала песня Верки Сердючки (настоящее имя — Андрей Данилко) на украинском языке. Глава города попросил не допускать подобных случаев, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Евгений Наумов поручил провести работу с городскими караоке-клубами и вообще исключить возможность подобных инцидентов», — отметили в администрации Краснодара.

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Там напомнили, что песню на украинском включили в караоке-клубе «Ля-Мажор». Администрация заведения пояснила, что посетителям не дают исполнять песни на украинском языке, но в этот раз звукорежиссер «не успел сориентироваться». С персоналом пообещали провести беседу, чтобы не допустить подобных случаев в будущем.

Во время проведения конкурса Евровидение-2023 Данилко отметился агрессивным выпадом в сторону России. Со сцены он несколько раз прокричал фразу «Russia, goodbye».