Анатолий Чубайс заразился коронавирусом после командировки

Анатолий Чубайс сообщил о положительном результате теста на коронавирус. Однако глава «Роснано» продолжает работать, но только удаленно.

«После командировки получил положительный тест на ковид. Есть небольшая температура и кашель. Перешел на самоизоляцию, но работоспособность полностью сохраняется», — написал Чубайс на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что остальные сотрудники компании тоже работают дистанционно. Кроме того, Чубайс призвал своих подписчиков носить маски и перчатки в общественных местах.

Несколько дней назад коронавирус выявили у губернатора Омской области Александра Буркова, болезнь протекает без симптомов, передает RT. Он продолжает работать удаленно, а все мероприятия с участием губернатора перенесены.

Ранее жена Петра Порошенко сообщила об ухудшении самочувствия экс-президента Украины. У него диагностировали двустороннее воспаление легких. Несколько дней назад бывший украинский президент получил положительный результат теста на коронавирус. Новую инфекцию также выявили у его дочери.