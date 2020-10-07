facebook_pixel
    07 октября 2020, 12:06

    Состояние болеющего COVID-19 Порошенко сильно ухудшилось

    Анастасия Калинина

    Экс-президент Украины Петр Порошенко тяжело переносит COVID-19, сейчас он находится в больнице. Об этом рассказала его жена Марина Порошенко.
    Состояние болеющего COVID-19 Порошенко сильно ухудшилось

    У политика диагностировано двустороннее воспаление легких, сообщила Порошенко в интервью журналистке Янине Соколовой, которое вышло на ее личном YouTube-канале.

    «К сожалению, у него сейчас ухудшилось состояние крови — она очень густая. И даже врачи не могут взять анализ, чтобы проконтролировать его состояние здоровья, промониторить, как протекает болезнь», — сообщила она.

    Однако у дочери болезнь протекает гораздо легче.

    Петр Порошенко сообщил о положительном результате теста на коронавирус 29 сентября. Через несколько дней, 3 октября, его госпитализировали в киевскую клинику, сообщает газета «Известия».

    Ранее стало известно, что депутат Верховной рады Украины Юлия Тимошенко вылечилась от коронавирусной инфекции. Но еще некоторое время у политика наблюдалось восполнение легких. Тимошенко положили в больницу с подозрением на инфекцию в конце лета.

    Новости SMI.FM