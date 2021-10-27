Аналитики заметили рост цен на бензин по всей России
ЦДУ ТЭК: цены на бензин растут во всех регионах России уже 2 недели
Две недели назад во всех уголках России, кроме Дальнего Востока, начал дорожать бензин. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК.
Как отметили аналитики, наибольшее подорожание топлива зафиксировали в Башкирии, Кировской и Оренбургской областях, Мордовии, на Ставрополье и в Татарстане. В этих регионах цена бензина выросла на 22-23 копейки. В Чувашии подорожание составило 23-24 копейки. В большинстве субъектов цена литра топлива увеличилась в среднем на 20 копеек.
Бензин марки Аи-92 сейчас стоит до 46,19 рубля за литр, Аи-95 подорожал до 49,65 рубля. Солярка за две недели подешевела на копейку — до 50,35 рубля.
Летом министр энергетики России Николай Шульгинов предложил правительству ввести ограничения на экспорт бензина из страны, чтобы обеспечить внутренний рынок топливом в полной мере. Рост оптовых цен на бензин в ведомстве тогда связали с ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах и повышением спроса на топливо в сезон отпусков.