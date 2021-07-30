Минэнерго попросило скорее ввести запрет на экспорт бензина

Министр энергетики Николай Шульгинов предложил правительству России запустить процесс ввода ограничений на экспорт бензина из страны. Ранее о возможности появления запрета на вывоз топлива из-за давления на рынок сообщил вице-премьер Александр Новак.

Об этом сообщил ТАСС.

«Минэнерго должно внести предложения в ближайшее время. В принципе этот инструмент мы рассматриваем дополнительно, потому что спрос растет, и нам необходимо обеспечить в полном объеме наш внутренний рынок», — сказал вице-премьер.

Минэнерго уже сообщало ранее о намерении запретить экспорт бензина на три месяца и более. В июле оптовые цены на топливо несколько раз обновили исторические максимумы. В министерстве этот процесс связали с ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах и повышении спроса на бензин в сезон отпусков.

Эксперты разошлись во мнениях по поводу стоимости бензина в России до конца года. Одни считают, что он подорожает на 6-8%. Другие — подешевеет из-за повышения пошлин на экспортируемую нефть и ее производные.