Аналитики ВЦИОМ рассказали, о чем чаще всего мечтают жители России

Результаты эксперимента показали, что больше всего респондентов хотят здоровья для себя и близких. Такой ответ дали 9% граждан. Помимо прочего, россияне мечтают об улучшении жилищных условий (8%), путешествиях (5%), а также о хорошем уровне жизни и счастье детей и внуков (по 4%). При этом 21% опрошенных назвали другие желания. 12% решили не рассказывать о своей мечте.

По данным аналитиков, 13% вовсе ни о чем не мечтают. Более половины участников опроса (55%) не знают, когда воплотят в жизнь свое желание. 27% мечтают исполнить его в ближайшие два года. Еще 15% намерены осуществить планы в течение пяти лет, а 30% даже не думали на эту тему, сообщила «Газета.ru».

Уточняется, что опрос проводился 26 декабря минувшего года. В нем приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних граждан.

Ранее ВЦИОМ поинтересовался у россиян об их отношении к отечественному кинематографу. Большая чать респондентов уверены, что наши фильмы стали лучше.