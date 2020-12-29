ВЦИОМ: большинство россиян считают, что отечественные фильмы стали лучше

Примерно 58% опрошенных считают, что в последние 3-5 лет качество российских художественных и анимационных фильмов, в том числе сериалов, заметно поднялось. Примерно 19% граждан заявили, что кино стало хуже. 17% человек не заметили изменений, пишет «Газета.ru».

Отмечается, что 51% добровольцев оценили средне ситуацию с развитием сферы культуры в России. 27% россиян считают наше положение хорошим. Недовольны отечественной индустрией 14% респондентов.