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    29 декабря 2020, 13:30

    ВЦИОМ: большинство россиян считают, что отечественные фильмы стали лучше

    Полина Петрова

    Специалисты ВЦИОМ провели опрос, в рамках которого россияне высказали свое мнение об отечественном кинематографе. Большинство респондентов уверены, что наши фильмы стали лучше, информирует РИА «Новости».
    ВЦИОМ: большинство россиян считают, что отечественные фильмы стали лучше

    Примерно 58% опрошенных считают, что в последние 3-5 лет качество российских художественных и анимационных фильмов, в том числе сериалов, заметно поднялось. Примерно 19% граждан заявили, что кино стало хуже. 17% человек не заметили изменений, пишет «Газета.ru».

    Отмечается, что 51% добровольцев оценили средне ситуацию с развитием сферы культуры в России. 27% россиян считают наше положение хорошим. Недовольны отечественной индустрией 14% респондентов.