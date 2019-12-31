Аналитики определили индекс салата «Мимоза»

Порция одного из любимых салатов россиян — «Мимозы» — стоит 267,2 рубля. Это выяснили специалисты платформы фискальных данных «Такском».

Таким образом «индекс салата „Мимоза“» с декабрем 2018 года увеличился на 3%. Об этом сообщил RT.

Чтобы узнать среднюю цену салата «Мимоза» эксперты проанализировали 17 миллиардов чеков. Для расчета индекса специалисты использовали традиционный рецепт салата. Так, в «Мимозу» входят рыбные консервы (125 рублей), яйца (10,2 рубля), сыр (87 рублей), морковь (8 рублей), лук (5 рублей), майонез (32 рубля). Ранее в Росстате рассказали, что на 12 порций салата «Оливье» российской семье нужно потратить около 1020 рублей.

Между тем, в преддверии Нового года специалисты рассказали, какое время могут храниться праздничные салаты.