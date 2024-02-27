Общество 27 февраля 2024, 12:15 Аналитики назвали самое пьющее поколение россиян SimpleWine сравнили алкогольные предпочтения разных поколений россиян Freepik

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Опрос, проведенный среди пяти тысяч россиян разного возраста, выявил различия в потребительских предпочтениях алкогольной продукции среди миллениалов, зумеров и представителей поколения X. Оказалось, что миллениалы (люди в возрасте 25-44 лет) являются самыми активными покупателями алкоголя, сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на аналитиков SimpleWine.

По данным экспертов, в среднем миллениалы покупают алкоголь раз в неделю. Представители поколения X — люди в возрасте 45-56 лет — закупаются спиртным чуть реже. Россияне 55-64 лет в основном покупают выпивку раз в полгода. Большинство зумеров — людей в возрасте от 18 до 24 лет — практически не покупают горячительные напитки.

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Существенными оказались и различия в предпочтениях разных поколений. Зрелые респонденты (поколение X) и миллениалы чаще выбирают тихие вина, при этом полусладкое оказалось фаворитом среди всех возрастных категорий. Сухое вино лидирует среди самых старших респондентов (55-64 лет). Игристые вина также пользуются популярностью у всех поколений, с небольшим отличием в марках и странах-производителях.

Что касается крепких напитков, то зумеры, в отличие от более старших поколений, менее активно употребляют такие напитки как коньяк, арманьяк и бренди, выказывая при этом более высокую заинтересованность в текиле.

Ранее хирург Александр Умнов рассказал о последствиях злоупотребления вином. Частые застолья с таким алкоголем приводят к разрушению и отмиранию клеток головного мозга.