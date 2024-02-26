Общество 26 февраля 2024, 15:38 Врач Умнов: злоупотребление вином приводит к отмиранию клеток головного мозга

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Хирург Александр Умнов рассказал о последствиях злоупотребления вином. В напитке содержатся вещества, которые провоцируют головные боли и обезвоживание при похмелье, отметил эксперт в беседе с News.ru.

По его словам, частые застолья с таким алкоголем приводят к разрушению и отмиранию клеток головного мозга.

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«Если человек курит, то нейроны гибнут еще быстрее», — добавил врач.

Он также напомнил, что пристрастие к вину грозит циррозом печени и проблемами с почками.