26 февраля 2024, 15:38
Врач Умнов: злоупотребление вином приводит к отмиранию клеток головного мозга
Хирург Александр Умнов рассказал о последствиях злоупотребления вином. В напитке содержатся вещества, которые провоцируют головные боли и обезвоживание при похмелье, отметил эксперт в беседе с News.ru.
По его словам, частые застолья с таким алкоголем приводят к разрушению и отмиранию клеток головного мозга.
Реклама
«Если человек курит, то нейроны гибнут еще быстрее», — добавил врач.
Он также напомнил, что пристрастие к вину грозит циррозом печени и проблемами с почками.
Врачи
Алкоголь
Реклама
Реклама