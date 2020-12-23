Аналитики нашли «побочный эффект» у отмены аптечных бонусов

Вступление в силу законопроектов, которые ограничивают размер маркетинговых бонусов аптечным сетям, грозят сокращением ассортимента ряда недорогих жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) и ростом цен на остальные препараты, считают аналитики.

К таким выводам пришли аналитики Deloitte, пишет «Коммерсант». Законопроекты сейчас находятся на рассмотрении в Госдуме. По задумке авторов, меры должны повысить доступность лекарств, в том числе из перечня ЖНВЛП.

Однако, по мнению аналитиков, запрет и даже ограничение размера бонусов за продвижение ЖНВЛП могут заставить некоторых дистрибьютор и аптечные сети прекратить или значительно снизить оборот некоторых таких препаратов, в первую очередь низкого ценового сегмента. Это произойдет из-за экономической нецелесообразности, считают аналитики.

Другие эксперты и участники рынка согласны, что для повышения доступности препаратов нужны другие методы. В пример они приводят развитие онлайн-торговли.

В конце ноября сразу 25 новых позиций включили в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). В перечень также попали вакцины от коронавируса. В Кабмине напомнили, что цены на лекарства из списка регулируются государством. Льготникам такие препараты предоставляют бесплатно. Чем быстрее лекарство входит в перечень, тем доступнее оно становится для населения.