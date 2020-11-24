Вакцины от COVID-19 включили в список жизненно необходимых препаратов

Сразу 25 новых позиций включили в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). В перечень также попали вакцины от коронавируса. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) пополнится 25 новыми наименованиями, включая вакцины от коронавируса», — сообщила пресс-служба правительства России.

В Кабмине напомнили, что цены на лекарства из списка регулируются государством. Льготникам такие препараты предоставляют бесплатно. Чем быстрее лекарство входит в перечень, тем доступнее оно становится для населения.

Вакцины от COVID-19 внесут в список уже в начале декабря. Начиная с 2021 года перечень расширится до 778 наименований препаратов.

Согласно распоряжению, лекарств станет больше и в списке для лечения высокозатратных нозологий. В него включат такие препараты, как талиглюцераза альфа, окрелизумаб, симоктоког альфа и эмицизумаб. Эти лекарства необходимы людям с рассеянным склерозом, гемофилией и болезнью Гоше.