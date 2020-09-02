Амурские тигрята родились в Московском зоопарке

Сразу четыре амурских тигренка появились на свет в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Малышам уже несколько месяцев, поэтому они активно резвятся в вольере.

«Заботу мамы-тигрицы некоторые назвали бы гиперопекой: долгое время она даже не выпускала малышей из домика. Но все-таки нам удалось осмотреть тигрят и определить их пол. Оказалось, что у нас родились два мальчика и две девочки. Малыши абсолютно здоровы и очень активные», — отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она добавила, что всего в подмосковном центре живут четыре взрослых амурских тигра: самец Тихон и самки Шива, Барышня и Матрешка. Потомство появилось у Тихона и Шивы спустя около 100 дней беременности.

Самец сейчас обитает в соседнем вольере, так как в природе тигры обычно не участвуют в воспитании детенышей. Несмотря на это, Тихон не показывает никакой агрессии и часто подходит к вольеру с тигрятами, а иногда даже приносит еду.

По словам Акуловой, в природе зачастую на свет появляется от двух до четырех детенышей, но выжить удается не всему потомству. В зоопарке чаще удается сохранить приплод. Тигрята родились еще в мае, поэтому сейчас они пробуют уже более серьезную пищу — говядину, курицу, морских свинок и перепелок. За три месяца детеныши смогли набрать по 10 килограммов.